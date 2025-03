Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 277,40 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 277,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 276,20 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 277,90 EUR. Zuletzt wechselten 7.975 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,79 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,38 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,33 Mrd. EUR gegenüber 6,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Am 11.05.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

