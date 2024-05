Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 226,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 226,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 226,70 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 226,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 757 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 11,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,68 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

