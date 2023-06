Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 191,50 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 191,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 193,20 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 190,95 EUR ein. Bei 192,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 23.194 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,99 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,50 EUR am 06.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 31,33 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,30 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Hannover Rück am 09.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Hannover Rück-Aktie gibt Gas: Positiver Ausblick nach gutem ersten Quartal