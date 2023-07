Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 197,75 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 197,75 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 198,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.487 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 206,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,58 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,25 EUR. Abschläge von 31,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 199,30 EUR an.

Am 11.05.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.908,99 EUR – das entspricht einem Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.333,43 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 14,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

