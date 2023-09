Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 209,70 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 209,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 209,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 209,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.153 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 215,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,62 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 143,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.08.2023. Es stand ein EPS von 4,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,19 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,20 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

XETRA-Handel DAX gibt zum Start nach

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell