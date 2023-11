Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit stabiler Tendenz

Hannover Rück im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 219,40 EUR.

Mit einem Wert von 219,40 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:45 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,70 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 218,40 EUR. Bei 218,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16.895 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 220,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 27,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,22 EUR aus.

Am 09.11.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

