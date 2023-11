Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Vormittag positiv

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 220,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 220,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 220,20 EUR aus. Bei 218,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.896 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Abschläge von 27,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 215,22 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

