Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 222,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 222,90 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,80 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 742 Aktien.

Am 13.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 229,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Mit Abgaben von 28,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,67 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

