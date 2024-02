Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 237,80 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 237,80 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 240,00 EUR. Bei 235,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 42.242 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,92 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,78 EUR an.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

