Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 232,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 232,40 EUR. Bei 232,70 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.268 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,03 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,64 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

