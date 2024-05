Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittwochvormittag schwächer

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 222,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 222,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.595 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,48 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 243,67 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie.

