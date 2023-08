Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 195,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 195,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,30 EUR nach. Bei 196,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 23.286 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,80 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 36,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,80 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

