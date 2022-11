Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 179,30 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 179,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,00 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.265 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 181,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,32 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 181,68 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 EUR je Aktie generiert. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,60 EUR je Aktie aus.

