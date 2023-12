Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Kurs von 215,20 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 215,20 EUR. Bei 216,20 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 215,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.365 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,83 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,75 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,64 EUR je Hannover Rück-Aktie.

