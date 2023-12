Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 216,30 EUR.

Um 14:05 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 216,30 EUR. Bei 216,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 215,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.299 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 5,92 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 26,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,75 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,64 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

