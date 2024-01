Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 223,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 223,30 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.631 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 2,96 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

