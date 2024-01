Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 223,60 EUR ab.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 223,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 223,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,20 EUR. Bisher wurden heute 1.839 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei 229,90 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 223,67 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,68 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

