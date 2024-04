Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Vormittag an

Hannover Rück im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 233,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 233,40 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 233,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 1.649 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,94 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 184,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 21,02 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,03 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen