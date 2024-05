Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 224,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 224,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 225,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.104 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 14,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 184,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 21,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,67 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 4,02 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

XETRA-Handel DAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel: DAX fällt nachmittags zurück