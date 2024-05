Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 224,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 224,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 225,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,70 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.475 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 12,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,99 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,96 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Am 12.08.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie.

