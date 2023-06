Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 192,70 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 192,70 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 193,15 EUR. Bei 192,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.401 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,80 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (131,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,30 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,55 Prozent auf 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.333,43 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Hannover Rück am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,87 EUR je Aktie aus.

