Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 196,55 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 196,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 196,85 EUR. Mit einem Wert von 195,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.568 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 206,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,21 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,80 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,19 EUR je Aktie gewesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

