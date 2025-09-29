Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 254,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 254,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 256,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 253,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 40.762 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 295,25 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
