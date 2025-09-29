Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 256,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 256,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 256,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.243 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 14,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 7,92 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,25 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 EUR je Aktie belaufen.

