Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 207,80 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 207,80 EUR nach oben. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 208,70 EUR zu. Bei 206,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.125 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 23,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,26 EUR je Aktie belaufen.

