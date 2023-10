Blick auf Hannover Rück-Kurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus

30.10.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 207,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 207,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 207,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.849 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 215,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,81 Prozent. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,52 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 EUR. Am 09.08.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 11.11.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,26 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich schwächer Börse Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

