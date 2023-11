Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 218,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 218,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 218,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,30 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.350 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 220,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 37,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,07 EUR je Aktie belaufen.

