Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 188,50 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 189,40 EUR zu. Mit einem Wert von 188,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.384 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 193,20 EUR markierte der Titel am 05.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,51 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,84 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.908,99 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.155,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,68 EUR fest.

