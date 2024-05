Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Mittag Boden gut

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 226,80 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 226,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 227,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,30 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.063 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,14 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 18,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,67 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,39 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

