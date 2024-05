Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 225,40 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 225,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 225,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.571 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 18,21 Prozent Luft nach unten.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,96 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,53 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,39 EUR im Jahr 2024 aus.

