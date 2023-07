Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 194,50 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 194,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 194,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.072 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,80 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 30,31 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 199,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.333,43 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent verringert.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 12.08.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,81 EUR je Aktie.

