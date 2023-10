Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 208,10 EUR. Bei 209,30 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.725 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,20 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 3,41 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 210,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,26 EUR im Jahr 2023 aus.

