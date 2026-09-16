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Hannovers OB Onay: Bahn-Neubautrasse nach Hamburg 'alternativlos'

HANNOVER (dpa-AFX) - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sieht eine Bahn-Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover als "alternativlos". "Endlich mal gute Nachrichten aus Berlin", kommentierte Onay die aktuellen Entwicklungen im Dauerstreit über die wichtige Bahnstrecke im Norden.

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Zuvor war bekanntgeworden, dass sich die zuständigen Verkehrspolitiker der schwarz-roten Koalition im Bundestag in einem Entwurf für eine Beschlussvorlage für einen Neubau statt eines Ausbaus aussprechen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Onay kritisiert Schwarz-Rot

Beschlossen ist der Neubau noch nicht. An dem Entwurf werde noch gearbeitet, heißt es aus der Koalition. Der Verkehrsausschuss des Bundestags soll sich am 23. September mit der von der Bahn geplanten Neubaustrecke befassen. Der Ausschuss und einen Tag später das Plenum des Bundestags sollen den Weg freimachen, damit die Bahn die Neubaustrecke weiter konkret planen kann.

"Die Neubautrasse ist alternativlos. Hannover und der ganze Norden - ob urban oder ländlich - wird davon profitieren", sagte Onay drei Tage nach den Kommunalwahlen in Niedersachsen. Der Grünen-Politiker fügte hinzu: "Bezeichnend allerdings, dass sich Schwarz-Rot nicht vor der Kommunalwahl dazu durchringen konnte, hier transparent und ehrlich zu kommunizieren."

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Onay geht am 27. September im Kampf um das Oberbürgermeisteramt in der niedersächsischen Landeshauptstadt in eine Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Axel von der Ohe. Onay hatte im ersten Wahlgang am Sonntag 45,6 Prozent der Stimmen bekommen, von der Ohe kam auf 21,5 Prozent./wom/DP/men

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