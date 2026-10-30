Hanover Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

30.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Hanover Bancorp im vergangenen Quartal 35,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hanover Bancorp 35,8 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Hanover Bancorp hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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