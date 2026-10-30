Hanover Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Hanover Bancorp hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Hanover Bancorp im vergangenen Quartal 35,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hanover Bancorp 35,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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