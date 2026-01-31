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Hanover Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Hanover Bancorp Inc Registered Shs
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Hanover Bancorp gab am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,11 Prozent auf 34,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hanover Bancorp 35,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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