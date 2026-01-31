Hanover Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Hanover Bancorp gab am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,11 Prozent auf 34,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hanover Bancorp 35,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hanover Bancorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hanover Bancorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Hanover Bancorp Aktie News
Hanover Bancorp Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hanover Bancorp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.