Hanryu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Hanryu präsentierte am 22.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Hanryu vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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