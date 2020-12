Hans: Ohne deutlich weniger Neuinfektionen werden Kontakte länger beschränkt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält nach dem Beschluss von Bund und Ländern für einen Lockdown ab Mittwoch längere Kontaktbeschränkungen für nötig, wenn die Neuinfektionen nicht deutlich zurückgehen. "Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir weiterhin und auch für eine längere Zeit Kontakte im privaten Bereich beschränken, wenn die Inzidenzen uns das aufgeben", sagte Hans im ZDF-Morgenmagazin. Sehr viele Infektionen kämen aus diesem unmittelbaren privaten Umfeld, dort gebe es keinen Schutz oder Abstandsregeln. "Deswegen müssen wir uns auch im nächsten Jahr noch weiterhin beschränken."

Ein weitgehendes normales Verhalten werde man so schnell schwer wieder haben. Dafür brauche man mehr Impfstoffverfügbarkeit und vor allem niedrigere Inzidenzen. "Wir werden aus diesem Lockdown erst dann rausgehen, wenn wir unter 50 Neuinfektionen in der Woche sind". Darauf könnten sich die Menschen auch einstellen. Es habe also jeder selbst in der Hand. "Wir brauchen jetzt diese Kreativität, unsere Kontakte zu beschränken", sagte Hans. Darauf werde es ankommen. "Umso kürzer wird der Lockdown sein."

