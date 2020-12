Hans verlangt schnelle Gespräche über bundesweiten Lockdown

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat eine baldige Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert, um einen bundesweiten harten Lockdown zu beschließen. "Wir müssen jetzt zusammenkommen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, mit der Bundeskanzlerin, um schärfere Maßnahmen zu bereden, denn die bisherigen Lockdown-light-Maßnahmen, sie führen nicht zum gewünschten Erfolg", sagte Hans dem Nachrichtensender Welt. Die Konferenz solle "schnellstmöglich" stattfinden, spätestens aber am ursprünglich einmal dafür ins Auge gefassten 15. Dezember.

"Wir dürfen jetzt nicht mehr warten", sagte Hans. Man solle "lieber jetzt einen kurz währenden, aber harten Lockdown an den Tag legen". Dazu könne man, wie empfohlen, die ohnehin ruhige Zeit zwischen den Jahren und Anfang Januar nutzen. "Das sollten wir miteinander bereden, wichtig ist, dass es bundesweit gilt", betonte der CDU-Politiker. Gelte im Saarland etwas anderes als in Rheinland-Pfalz, helfe dies letztendlich nichts. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten trügen "im Moment Verantwortung für ganz Deutschland".

Im Saarland sollen die Bestimmungen Hans zufolge zwar nach den jüngsten Plänen an Weihnachten gelockert werden, nicht aber an Silvester. Nur für die Weihnachtstage sollen demnach zehn Personen zusammenkommen können. An Weihnachten sowie an Silvester und Neujahr soll aber ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gelten, um Ansammlungen zu verhindern.

