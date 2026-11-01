Hansol Paper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

01.11.26 06:35 Uhr

Hansol Paper lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -544,69 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansol Paper ein EPS von -382,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 570,20 Milliarden KRW – ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansol Paper 554,83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net