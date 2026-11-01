Hansol Paper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hansol Paper lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -544,69 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansol Paper ein EPS von -382,000 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 570,20 Milliarden KRW – ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansol Paper 554,83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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