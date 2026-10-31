Hanwha Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hanwha Chemical veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 2,78 Milliarden USD gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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