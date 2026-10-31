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Hanwha Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hanwha Chemical lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,78 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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