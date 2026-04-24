Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen April haben 3 Experten die Aktie von Hapag-Lloyd wie folgt eingeschätzt.
3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,00 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,20 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 110,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|-41,02
|10.04.2026
|Barclays Capital
|85,00 EUR
|-22,87
|07.04.2026
|UBS AG
|96,00 EUR
|-12,89
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent