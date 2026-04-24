Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Im vergangenen April haben 3 Experten die Aktie von Hapag-Lloyd wie folgt eingeschätzt.

3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,00 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,20 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 110,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 65,00 EUR -41,02 10.04.2026 Barclays Capital 85,00 EUR -22,87 07.04.2026 UBS AG 96,00 EUR -12,89 02.04.2026

Redaktion finanzen.net