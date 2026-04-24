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Hapag-Lloyd-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
110,50 EUR 0,60 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen April haben 3 Experten die Aktie von Hapag-Lloyd wie folgt eingeschätzt.

3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hapag-Lloyd ein Kursziel von 82,00 EUR. Dies bedeutet einen Abschlag von 28,20 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 110,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.65,00 EUR-41,0210.04.2026
Barclays Capital85,00 EUR-22,8707.04.2026
UBS AG96,00 EUR-12,8902.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
02.04.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
27.03.2026Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital
02.04.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
26.03.2026Hapag-Lloyd SellUBS AG
26.03.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital

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