Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Mittag mit roter Tendenz

Die Hapag-Lloyd-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 270,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hapag-Lloyd-Aktie bis auf 266,20 EUR. Mit einem Wert von 274,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.339 Hapag-Lloyd-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 474,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie ist somit 43,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 159,50 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hapag-Lloyd-Aktie derzeit noch 69,28 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 174,67 EUR je Hapag-Lloyd-Aktie aus.

Am 11.08.2022 legte Hapag-Lloyd die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 25,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hapag-Lloyd 16,13 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.993,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hapag-Lloyd einen Umsatz von 6.244,70 EUR eingefahren.

Die Hapag-Lloyd-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Hapag-Lloyd dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hapag-Lloyd-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,16 EUR fest.

