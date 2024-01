Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Mittag im Minusbereich

Hapag-Lloyd im Blick

Die Aktie von Hapag-Lloyd gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hapag-Lloyd-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 165,00 EUR.

Die Hapag-Lloyd-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 165,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hapag-Lloyd-Aktie bis auf 158,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.217 Hapag-Lloyd-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 359,80 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hapag-Lloyd-Aktie derzeit noch 37,33 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,88 EUR.

Hapag-Lloyd gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,42 Prozent auf 4.099,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.993,40 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Hapag-Lloyd veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Hapag-Lloyd-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hapag-Lloyd-Aktie

Hapag-Lloyd-Aktie, Maersk-Aktie & Co. im Höhenrausch: Reederei-Aktien profitieren von höheren Frachtraten

Maersk-Aktie springt an: Fahrten durch Rotes Meer auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Hapag-Lloyd-Aktie im Plus: Hapag-Lloyd meidet weiter das Rote Meer