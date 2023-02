Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,1 Prozent auf 268,60 EUR zu. Der Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 273,60 EUR zu. Mit einem Wert von 255,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 61.545 Hapag-Lloyd-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 474,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,40 Prozent könnte die Hapag-Lloyd-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,33 EUR je Hapag-Lloyd-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Hapag-Lloyd am 11.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 25,48 EUR gegenüber 16,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Hapag-Lloyd im vergangenen Quartal 8.993,40 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hapag-Lloyd 6.244,70 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Hapag-Lloyd am 02.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hapag-Lloyd-Anleger Experten zufolge am 22.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hapag-Lloyd-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 95,46 EUR fest.

