Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd verliert am Freitagmittag

Die Hapag-Lloyd-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 260,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hapag-Lloyd-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 268,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.579 Hapag-Lloyd-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2022 auf bis zu 474,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,09 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,50 EUR ab. Mit Abgaben von 63,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,33 EUR je Hapag-Lloyd-Aktie an.

Am 11.08.2022 hat Hapag-Lloyd in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 25,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.993,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 44,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.244,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Hapag-Lloyd Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Hapag-Lloyd.

Experten gehen davon aus, dass Hapag-Lloyd im Jahr 2022 95,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

