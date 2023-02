Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Vormittag billiger

Das Papier von Hapag-Lloyd gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 263,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hapag-Lloyd-Aktie bis auf 263,00 EUR. Bei 265,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.387 Hapag-Lloyd-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 474,60 EUR an. 44,58 Prozent Plus fehlen der Hapag-Lloyd-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,89 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,33 EUR.

Am 11.08.2022 hat Hapag-Lloyd die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 25,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.993,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.244,70 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hapag-Lloyd wird am 02.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hapag-Lloyd-Anleger Experten zufolge am 22.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hapag-Lloyd-Aktie in Höhe von 95,46 EUR im Jahr 2022 aus.

