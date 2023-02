Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Mittag freundlich

Die Hapag-Lloyd-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 267,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hapag-Lloyd-Aktie sogar auf 268,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.315 Hapag-Lloyd-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 474,60 EUR erreichte der Titel am 17.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,62 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,50 EUR am 03.11.2022. Der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie ist somit 67,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,33 EUR für die Hapag-Lloyd-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Hapag-Lloyd am 11.08.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 25,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,13 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,02 Prozent auf 8.993,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.244,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Hapag-Lloyd-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hapag-Lloyd-Aktie in Höhe von 95,46 EUR im Jahr 2022 aus.

