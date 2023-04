Hapag-Lloyd Aktie News: Hapag-Lloyd am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Hapag-Lloyd 310,00 EUR

-3,31% Charts

News

Analysen

Das Papier von Hapag-Lloyd gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 311,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Hapag-Lloyd-Aktie bis auf 310,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 312,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.711 Hapag-Lloyd-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 474,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hapag-Lloyd-Aktie derzeit noch 34,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 159,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 95,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,67 EUR je Hapag-Lloyd-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hapag-Lloyd am 11.08.2022. Das EPS lag bei 25,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Hapag-Lloyd einen Gewinn von 16,13 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Hapag-Lloyd mit einem Umsatz von insgesamt 8.993,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.244,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Hapag-Lloyd Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hapag-Lloyd-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hapag-Lloyd-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hapag-Lloyd-Aktie

Hot Stocks heute: DAX kurz vor dem Ausbruch in Richtung Allzeithoch

Es klappt auch ohne: Die reichsten Europäer ohne Uni-Abschluss

HHLA-Aktie tiefer: Hamburger Hafen wegen Warnstreik für große Schiffe gesperrt - HHLA erwartet weniger Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hapag-Lloyd AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hapag-Lloyd AG

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com