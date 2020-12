Hapag-Lloyd hebt Gewinnziel erneut an - Container-Nachfrage boomt

Hamburg (Reuters) - Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd hebt die Gewinnprognose zum zweiten Mal binnen weniger Wochen an.

Für das laufende Geschäftsjahr stellte der Konzern am Dienstag einen Betriebsgewinn (Ebitda) in einer Spanne zwischen 2,6 und 2,7 Milliarden Euro in Aussicht. Erst im Oktober hatte das Management die Jahresziele nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal auf 2,4 bis 2,6 Milliarden hochgeschraubt. Auch im Schlussquartal bleibe die Nachfrage nach Container-Kapazitäten überraschend stark, teilte Hapag-Lloyd mit. Das Unternehmen setze jedes verfügbare Schiff ein. Zugleich liefen die Kosteneinsparungen nach Plan.